„Sich selbst zu sehen, ist schon komisch“

Sillenstede Sieben Tage lang hat ein Kamerateam im Garten der Familie Diekmann in Sillenstede die Umgestaltung durch die „Beet-Brüder“ gefilmt. „Es gab aber kein Drehbuch und alle waren super nett“, erzählen Marion und Stefan Diekmann.

Was dabei herausgekommen ist, konnte die Familie dann am 11. Oktober begutachten. „Wir wollten ursprünglich ein Public Viewing in der Scheune veranstalten, zu dem auch die Beet-Brüder kommen wollten“, erzählt Stefan Diekmann. Doch in Corona-Zeiten wurde die Vox-Sendung auf dem heimischen Sofa mit den besten Freunden geschaut.

„Eine halbe Stunde vor Ausstrahlung haben wir noch ein Video von den Beet-Brüdern Ralf, Henrik und Claus bekommen mit einer guten Einstimmung auf den Abend“, erzählt Marion Diekmann.

„Das war schon sehr komisch, sich im Fernsehen zu sehen“, meint Stefan Diekmann. Doch nach 10 Minuten hatte auch er sich an seinen eigenen Anblick gewöhnt.