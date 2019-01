Unterschriftenaktion

„Upjever-lieb-ich“ hat in zahlreichen Geschäften und Cafés in Schortens und Jever Unterschriftenlisten zum Erhalt des Forsthaus-Ensembles ausliegen. Auch im Forsthaus können sich Bürger in die Listen eintragen. Etliche hundert

Personen haben bereits unterschrieben. Die Initiatoren verzeichnen weiter ein großes Interesse an dem Thema. Die Listen sollen anschließend Bürgermeister und Landrat übergeben werden.