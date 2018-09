Upjever Neuer Chef für die 3. Staffel des Objektschutzregimentes der Luftwaffe „Friesland“: Mit einem Appell hat der Kommandeur des I. Bataillons, Oberstleutnant Frank Dröge, am Freitag das Kommando über die Einheit an Hauptmann Andreas Topf übertragen. „Ihre neue Tätigkeit wird viele Herausforderungen für Sie bereithalten, dessen bin ich mir sicher. Ich vertraue Ihnen vorbehaltlos und freue mich sehr, dass Sie als starker Offizier diese Funktion als Staffelchef übernehmen werden“, sagte Dröge in seiner Ansprache.

Andreas Topf ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht bei den Objektschützern, war der 34-jährige doch im Regiment bereits lange Zeit als Zugführer wie auch als Einsatzoffizier eingesetzt. Weiterhin hat er als Chef die Schutzkompanie in Gao/Mali geführt und während der einsatzbedingten Abwesenheit des Staffelchefs dessen Aufgaben in der 4. Staffel in Wittmund übernommen.

„Sie übernehmen das Kommando über eine Staffel, bei der Sie sich auf die Fachexpertise und Professionalität der einzelnen Teileinheiten verlassen können“, hob der Bataillonskommandeur hervor. Abschließend wünschte Dröge ihm für seine neuen Aufgaben viel Erfolg.