Umweltschutz: Studentin sieht Corona-Krise als Zäsur

Bremen „Ich mochte die Natur eigentlich schon immer.“ Mai-Brit Schulte lacht in den Telefonhörer und macht eine kurze Pause. „Schon als Kind habe ich viel Zeit draußen verbracht.“ Seit Jahren ist die 21-Jährige leidenschaftliche Reiterin. Gemeinsam mit ihrer Stute Eik, isländisch für Eiche, hält sie sich stundenlang in den Wäldern und Feldern ihrer Heimat Overath bei Köln in Nordrhein-Westfalen auf. Zumindest bis vor zwei Jahren. Damals zieht Mai-Brit Schulte nach Bremen. Fürs Studium.

Dort hat sie ihre Liebe zur Natur aber nicht vergessen – ganz im Gegenteil: An der privaten Jacobs University studiert sie das Fach „Earth and Environmental Science“, das geowissenschaftliche Disziplinen wie Geologie, Ozeanographie und Umweltwissenschaften miteinander verbindet. Nebenbei leitet Mai-Brit Schulte den studentischen Environmental Club, zu Deutsch: Umwelt-Club.

Standhaft geblieben

Doch von Anfang an. In der Mittelstufe bekam die damalige Neuntklässlerin im Erdkundeunterricht die Hausaufgabe, ihren ökologischen Fußabdruck zu berechnen. „Ich wollte ihn unbedingt verringern“, sagt Mai-Brit Schulte. Das für sie damals einfachste Mittel: Die Schülerin wurde Vegetarierin. „Mittlerweile bin ich sogar Veganerin“, sagt sie.

Selbstverständlich blieb Erdkunde weiterhin das Lieblingsfach von Mai-Brit Schulte. Dennoch begann sie ein Studium der Molekularen Biomedizin an der Universität Bonn. „Das war mir aber viel zu abstrakt“, sagt sie. Doch was tun? „Ich wollte etwas studieren, womit ich unserer Erde helfen kann.“ Über eine Freundin stieß sie auf das Angebot der Jacobs University – und war überzeugt. Gleich im ersten Semester trat Mai-Brit Schulte dem Umwelt-Club bei. „Der wurde damals gerade wiederbelebt und dabei wollte ich helfen“, sagt die Studentin, die mittlerweile die Leiterin des Clubs mit rund 60 Mitgliedern ist. Neben einem Pfandbechersystem für die Kaffeebar setzt sie sich für ein nachhaltigeres Essensangebot in den Mensen an der Uni ein.

„Die Studentenschaft hat ein sehr unterschiedliches Umweltbewusstsein – je nach Herkunftsland. Für manche ist Mülltrennung im wahrsten Sinne des Wortes ein Fremdwort“, sagt sie. Sie wolle dieses Verhalten beeinflussen, und zwar das gesamte Konsumverhalten. Reisen, Kleidung, Lebensmittel, Kosmetik – oder eben Mülltrennung. „Wir leben in einer Umwelt, deswegen ist es logisch, dass sich unser Verhalten überall in der Umwelt auswirkt – wir leben nicht in einem Glashaus“, sagt die Studentin. „Daraus ergibt sich, dass jeder einen Beitrag leisten kann – auch wenn er noch so klein erscheint.“ Nicht jeder müsse sofort Veganer werden. „Kleine Dinge können addiert etwas Großes ergeben.“

Aktuell ruhen die meisten Aktivitäten des Clubs. Corona. „Natürlich ist die Arbeit dadurch schwieriger geworden, es gibt beispielsweise keine Treffen mehr“, sagt die Ehrenamtliche. Auch Veranstaltungen wie eine Aufräumaktion wurden abgesagt. „Zurzeit werden andere Prioritäten gesetzt, die Menschen scheinen emotionalen Stress zu erfahren und ich erreiche mit meinen Rundmails weniger Studenten“, sagt sie. Dennoch: „Ich werde nicht aufgeben. Vielleicht kann man die Situation auch als Zäsur nehmen und danach mit mehr Umweltbewusstsein anders weitermachen. Eigentlich können wir es uns nämlich nicht leisten, das Umweltthema beiseitezulegen. Sonst haben wir am Ende Corona überstanden, aber die Welt ist trotzdem nicht mehr zu retten.“ Und doch: „Ich sehe die Krise auch als Chance: Manche Menschen können aktuell nicht arbeiten und haben vielleicht mehr Zeit für neue Hobbys, gärtnern oder lesen. Ich würde mir wünschen, wenn die Menschen auch nach der Krise nachhaltiger denken würden.“

Bahn statt Auto

Auch in ihrem privaten Leben hat sich die Studentin dem Umweltschutz verschrieben. Fahrrad fahren, zu Fuß gehen oder Bahn fahren statt Auto, gehören dabei ebenso dazu wie Kleidung zu kaufen, die keine Mikrofasern enthält. Generell gilt: „Qualität statt Quantität“, sagt sie. Alte Sportklamotten werfe sie aber nicht gleich weg, sondern wasche sie in Beuteln. Und: „Ganz trivial: Ich verwende altes Geschenkpapier noch einmal.“

Eine „Achillesferse“ hat die Umweltaktivistin dennoch: das Fliegen. „Ich möchte das künftig weitmöglichst vermeiden, weil es den Fußabdruck so stark anwachsen lässt.“ Problem: Zugreisen in ferne Länder wie etwa China sind aktuell noch utopisch – aber auch hier wird sich Mai-Brit Schulte wohl nicht von ihrem Weg abbringen lassen: Die Natur zu lieben und ihr zu helfen.