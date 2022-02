Herforder Modell als Wilhelmshavener Modell modifiziert: Schule von Zwängen befreit

Wilhelmshaven  Maritimes Flair zeigt die Oberschule (OBS) Paul-Hug-Straße bereits von außen. Vor dem Eingang liegt ein Boot. Im Treppenhaus hängt ein Segel mit guten Wünschen für die rund 50 Mädchen und Jungen, die die OBS seit September 2021 besuchen. Ein Jahr Vorbereitung lag hinter der multiprofessionellen Gruppe aus Landesschulbehörde, Schulträger, Lehrkräften, Eltern, Schülern, einer Sprachbildnerin und anderen, als sich die Türen der OBS, die noch einen maritimen Namen sucht, erstmals öffneten. Auftrag der Landesschulbehörde war, vom Kind her zu denken und neue Wege zu beschreiten. Dabei wurde das sogenannte Herforder Modell als Wilhelmshavener Modell modifiziert und eine offene, digitale Lernlandschaft mit Möglichkeiten der Gruppenarbeit konzipiert.

Infos über KIKA Logo

Der Schultag beginnt mit dem Anlegen ab 8 Uhr. Über KIKA Logo informieren sich die Mädchen und Jungen 30 Minuten lang über die Weltlage. Es wird gemeinsam gefrühstückt. In der Küchenzeile, die zum Klassenraum gehört, gibt es eine Frühstücksreserve für diejenigen, die nichts dabeihaben. Eltern können jederzeit einen Besuchstermin in der OBS vereinbaren. Terrassen, die zum Klassenraum gehören, sind Teil des offenen Lernbereichs, etwa für den Biologieunterricht. Eine Schülerbücherei gibt es nicht, aber die Stadtbücherei liefert alle drei Monate Bücherkisten. Kreidetafeln wurden an der OBS durch interaktive Tafeln ersetzt. Schon in Klasse fünf haben die Kinder das Fach Selbstorganisiertes Lernen. Sie vergegenwärtigen sich, was das Ziel einer Unterrichtsstunde sein soll. So wird die geborgene Atmosphäre, zu der die Anwesenheit von Klassenassistentinnen und Schulsozialarbeitern gehört, nach und nach von Zwängen befreit, die Konzeption des Klassenraums aufgebrochen.

Lernen und entspannen

Ab Klasse neun soll jede Schülerin und jeder Schüler einen Arbeitsplatz bekommen. Klassenarbeiten schreiben die Jugendlichen, wenn sie soweit sind. Davor drücken können sie sich nicht. Denn an einem Tresen ist immer eine Lehrkraft ansprechbar. Diese kann mittels Orthografietrainer erkennen, wo Kompetenzprobleme liegen. Damit Phasen von Lernanstrengung und Entspannung abwechseln, werden Arbeitsgemeinschaften auch am Vormittag angeboten. Unter anderem wurde der bekannte Musiker Majanko als pädagogischer Mitarbeiter gewonnen. Es wird zwei Sportklassen mit doppeltem Sportunterricht geben. Der teilgebundene Ganztag bis 15.30 Uhr ist zweimal pro Woche Pflicht und zweimal freiwillig. Freitags ist nach der vierten Stunde Schluss.

Klassenbucheintrag in Echtzeit

In den Jahrgängen neun und zehn bestimmen die Jugendlichen ihren Stundenplan selbst. Ein Talkie verbindet mit der Lehrkraft. Das gesamte Schuljahresprogramm und Vertretungspläne sind sichtbar. Unterrichtsmaterial hat Mindest-, Regel-, Experten- oder Förderstandard. Das macht Schulbücher und Mappen überflüssig. Die Ergebnisse der Übungen, die die Fachkonferenzen ausarbeiten, werden zur Lehrkraft geschickt. Eltern werden per DiLer, das bereits einen Schulpreis gewann, in Echtzeit über Klassenbucheinträge informiert. Unerwünschte Internetseiten kommen auf eine Blacklist. Die dafür nötigen I-Pads leihen Fünft- und Sechstklässler. Ab Klasse sieben werden sie geleast. Alle drei Jahre werden die automatisch versicherten Geräte erneuert. Die Lern-Apps sind vorinstalliert. Geht ein I-Pad kaputt, gibt es am Folgetag ein Gerät mit gleicher Einrichtung. Leider gebe es bei Zuschüssen für Lern-Apps noch keine landesweite Regelung, und der WLAN-Ausbau laufe schleppend, da ihre neu gegründete Schule nicht im Digitalpakt auftauchte. Die OBS könne problemlos ins Homeschooling gehen, sagt Thomas Schmacker. Dem stünde lediglich oft entgegen, dass zuhause für mehrere Kinder nur ein Smartphone mit begrenztem Datenvolumen zur Verfügung stünde. Hausaufgaben gibt es auf der OBS nicht. Niemand nehme Arbeit gern mit nach Hause, meint Thomas Schmacker. Als Grundlage der folgenden Unterrichtsstunde könnten sie nicht dienen, wenn sie nicht alle machten. Hausaufgaben seien ungerecht, denn einige Kinder haben Hilfe, andere nicht. Und die selbstständige Arbeit, zu der Hausaufgaben führen sollten, werde hier ohnehin gelehrt.