Wilhelmshavener Schüler nehmen am bundesweiten Schülerwettbewerb des Bankenverbandes teil: Cäci-Schüler als „Schulbanker“ aktiv

Wilhelmshaven  /LR – Zum vierten Mal nehmen Schülerinnen und Schüler des Seminarfachs „Wirtschaft in Theorie und Praxis“ der Cäcilienschule, betreut von Andreas Garms und Gaby Watermann, am bundesweiten Schülerwettbewerb des Bankenverbandes deutscher Banken „Schulbanker“ teil.

Es ist bereits die 24. Runde des Planspiels. Insgesamt sind in diesem Jahr 592 Teams aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Tschechien und Italien am Start. Während für Beschäftigte in der Finanz- und Bankenwelt die Zusammenhänge von Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Liquiditätsrechnungen, Zinsspannen, Mindestreserve und Kapitalquoten zum täglichen Geschäft gehören, hat diese Materie im normalen Schulleben nur bedingt Platz.

Ziel des Planspiels ist es, einen tieferen Einblick in das Bankwesen zu erhalten sowie die Organisation im Team und wirtschaftliche Kompetenzen zu fördern. So erfahren die Schülerinnen und Schüler im virtuellen Planspiel, wie Marktwirtschaft und Wettbewerb funktionieren. Auch die Erstellung eines Marketingkonzeptes, die Wirksamkeit von Aus- und Fortbildung, die Bedeutung der Kundennähe durch ein entsprechendes Geschäftsstellennetz und die Beachtung der jeweils aktuellen Konjunkturlage wurde den Schülerinnen und Schülern im Laufe des Planspiels nahe gebracht. Deutlich wurde, dass es in der Realität für Banken durchaus schwierig ist, in der Niedrigzinsphase Gewinne zu erwirtschaften, anders als im Planspiel mit fiktiven Zinssätzen und einer deutlichen Zinsspanne.

In den vergangenen fünf Geschäftsjahren der Vorrunde wurden alle Aufgaben bewältigt. Vor der letzten Spielrunde stehen nun gleich zwei Banken-Teams, die „A.N.N.E. Bank“ und die „Piggy-Bank“ auf einem sehr guten zweiten Platz auf ihren jeweiligen Märkten. Vielleicht schafft es ja sogar ein Team in die Finalrunde.