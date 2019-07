Neckarsulm /Oldenburg Der Teamcoach kann bei der WM in Südkorea nicht dabei sein, sondern die Rennen der deutschen Schwimm-Asse nur aus dem fernen Deutschland per Livestream verfolgen. Nicht schön, aber auch kein Weltuntergang, betont Hannes Vitense, der aus gesundheitlichen Gründen zu Hause bleiben muss, im Gespräch mit der NWZ. „Nichts Dramatisches“, versichert der in Oldenburg aufgewachsene 37-Jährige, aber Flug und Auslandsaufenthalt gehen gerade eben nicht.

Die Athleten in Gwangju seien aber auch ohne seine Anwesenheit in besten Händen, erklärt er. Bernd Berkhahn, der mit Vitense die „Doppelspitze“ als Bundestrainer des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) bildet, ist in Gwangju – genauso wie Frank Embacher, Landestrainer am Stützpunkt Leipzig und früherer Erfolgscoach von Weltrekordler Paul Biedermann, der Vitense nun in Korea ersetzt. „Das Team vor Ort macht einen super Job“, lobt Vitense.

Trainer mehr einbinden

„Es macht Spaß“, sagt der Bundestrainer zu seinem Job, den er im Januar angetreten hat, und ergänzt sofort: „Vor allem, was die gewonnene Teamdynamik angeht. Das tut dem Schwimmsport gut.“

Das Wort „Team“ ist in seinen Antworten ein ganz zentrales. Ein Team schaffen, um die Athleten und ihre persönlichen Ziele bestmöglich zu unterstützen und zu fördern – das ist einer der zentralen Punkte der „Strategie 2020“, die sich Vitense und Berkhahn auf die Fahne geschrieben haben. Dafür wollen sie auch die Trainer im Verein einbinden. „Wir müssen das Team nicht nur mit den Athleten, sondern auch mit den Trainern gestalten“, sagt Vitense, der die zuletzt oft erfolglosen deutschen Schwimmer wieder in die Weltspitze führen möchte.

„Die Athleten wollen ja Erfolge feiern, die lechzen danach“, stellt Vitense klar: „Und sie sind bereit, ihre beste Leistung zu bringen – und sich immer weiter zu steigern.“ Die Aufgabe der Trainer sei, die besten Bedingungen zu schaffen, dass den Schwimmern das gelingt – anstatt zu sagen: „Wenn du keine Medaille holst, sieht’s schlecht aus.“

Die Athleten sollen sich nicht auf die Normen konzentrieren, sondern ihre eigenen Ziele entwickeln – sei es die Olympia-Teilnahme oder der Einzug in ein Finale. „Das ist das, was wir in Deutschland brauchen, um wieder erfolgreich zu sein.“ Die besten Beispiele seien Florian Wellbrock und Rob Muffels, die im 10-Kilometer-Rennen im Freiwasser am Montag Gold und Bronze gewonnen hatten.

Den Ansatz von Vitense und Berkhahn hatte Ex-Bundestrainer Henning Lambertz kurz vor der WM deutlich kritisiert. Er warf seinen Nachfolgern Konzeptlosigkeit vor, und dass im Moment jeder „trainieren darf, was er möchte“. Dagegen verwahrte sich DSV-Sportdirektor Thomas Kurschilgen, der die Vorwürfe als „grotesk“ bezeichnete. Vitense möchte sich nicht direkt zu Lambertz äußern, der in seiner Amtszeit auf harte Normen und Zentralisierung gesetzt hatte, doch seine eigenen Pläne stehen für sich: „Wir müssen ein System um die Hotspots und Stützpunkte herum aufbauen und die Kompetenzen in der Fläche nutzen. Wir haben viele gute, erfahrene Trainer. Es ist nur sinnvoll, ihre Erfahrung mit einzubeziehen.“

Mehr Wettkämpfe

Kompetenzaustausch soll auch auf anderen Ebenen viel stärker stattfinden, meint Vitense: „Wir müssen versuchen, mit den besten Athleten und Trainern öfter zusammen zu kommen, um da gut zu sein, wo wir gut sein wollen: im Wettkampf.“ Heißt: Mehr Lehrgänge und nationale wie internationale Wettkämpfe, bei denen sich die besten messen – und die zum Niveau des Athleten passen. Und das in einem engen Rhythmus von sechs bis acht Wochen.

Derzeit sei beispielsweise der Schritt von Jugend-Europameisterschaften zu den Erwachsenen recht groß, deshalb setzt sich der DSV für die Einführung einer U-23-EM als Zwischenschritt ein – die es zum Beispiel in der Leichtathletik bereits gibt.

Ein Schritt in diese Richtung sind die „Irish Summer Nationals“, ein Wettkampf in Irland, der an diesem Wochenende stattfindet – parallel zur WM. An diesem nehmen deutsche Talente sowie die Kader-Athleten teil, die die Qualifikation für die WM in Gwangju oder die gerade zu Ende gegangene Universiade in Neapel verpasst haben. So können sie dennoch bei einem internationalen Wettkampf schwimmen, ein strategischer Schritt, auch in Richtung Olympische Spiele 2020. „Das Event ist seiner Zeit voraus“, sagt Vitense.

Vitense weiter: „Unsere Aufgabe ist es, Nationalmannschaften zu entwickeln. Da gibt es dann Athleten mit Medaillenchancen, aber auch junge Athleten, die schon an einer WM teilnehmen können, um daran zu wachsen.“ Wenn man die immer vorher aussortiere, weil ihnen die internationale Perspektive genommen wird, sei dies ein grober strategischer Fehler.

Auch international müsse mehr Austausch stattfinden, meint der 37-Jährige. Wieder ist Weltmeister Wellbrock ein Beispiel: „Er hat schon mit den besten der Welt trainiert, und sich angeguckt, wie die das so machen.“ Seine Erfahrungen trägt er dann ins deutsche Team. Das sei kein neues Konzept, betont Vitense: „Das machen andere Sportarten uns vor, Turnen zum Beispiel, und fast jede Kampfsportart.“ Andere Länder hätten natürlich ebenfalls Know-How. Aber auch Deutschland habe, was Schwimmen angeht, viel Kompetenz und brauche sich nicht verstecken.

Gute Arbeit in Oldenburg

Von der Arbeit der Schwimmvereine in Oldenburg hält Vitense, der in seiner Jugend beim Bürgerfelder TB geschwommen ist, übrigens sehr viel: „In Oldenburg hat sich Hervorragendes getan“, freut sich der Bundestrainer und lobt allen voran Beate Schroeder, Jugend-Trainerin der SG Region Oldenburg, die kürzlich von der Öffentlichen mit dem Jugendförderpreis ausgezeichnet wurde: „Ich kenne sie seit 20 Jahren. Sie legt fantastisches Engagement an den Tag. Das ist das, was wir brauchen im Schwimmsport.“