Oldenburg /Neckarsulm Der in Oldenburg aufgewachsene Hannes Vitense tritt an diesem Freitag sein neues Amt als Schwimm-Bundestrainer an. Der 36-Jährige war jüngst vom Deutschen Schwimm-Verband mit der Aufgabe betraut worden. Er übernimmt aber nicht allein die Aufgaben des im Dezember nach sechsjähriger Tätigkeit zurückgetretenen Chef-Bundestrainers Henning Lambertz. Außer Vitense nimmt auch der neue Teamchef Bernd Berkhahn seine Arbeit auf.

Berkhahn wird die Nationalmannschaft zu den internationalen Wettkämpfen führen und deren zentrale Trainingslagermaßnahmen begleiten. Zudem ist er weiterhin mit einem Trainerteam für die Betreuung der Bundeskaderathleten am Bundesstützpunkt in Magdeburg verantwortlich. Vitense verantwortet die inhaltlich-methodische Jahresplanung des Olympia- und Perspektivkaders sowie die Staffeln. Er ist zudem weiter für die Betreuung der Bundeskaderathleten am Bundesstützpunkt Heidelberg (Standort Neckarsulm) tätig.

Vitense war im Kindesalter mit seiner Familie nach Oldenburg gezogen. Das Schwimmen erlernte er beim Bürgerfelder TB. Nachdem er die Schulzeit und ein soziales Jahr in Oldenburg absolviert hatte, ließ er sich zum Sportlehrer ausbilden. Vitense arbeitete einige Jahre lang als Schwimm-Landestrainer im Saarland und wechselte von dort aus nach Neckarsulm.

„Mit Bernd Berkhahn und Hannes Vitense werden wir ab Februar zwei diplomierte Sportwissenschaftler und ausgewiesene Experten für das Team Tokio 2020 gewinnen. Sie entwickeln zudem eine langfristige Strategie, um den deutschen Schwimmsport in seiner Gesamtheit näher an die Weltspitze zu führen“, hatte DSV-Sportdirektor Thomas Kurschilgen die Wahl des Verbandes begründet.

Lambertz hatte im vergangenen Jahr sein Amt niedergelegt und als Grund private Gründe angeführt. Zuvor war schon Präsidentin Gabi Dörries zurückgetreten, was Lambertz in seiner Entscheidung bestärkt hatte.