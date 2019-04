Behinderte müssen zügig Antrag stellen

Berlin Behinderte und psychisch Kranke, die nach einem kurzfristigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts an der Europawahl am 26. Mai teilnehmen dürfen, müssen bis 5. Mai einen entsprechenden Antrag stellen. Das teilte Bundeswahlleiter Georg Thiel am Dienstag mit. Das Urteil bedeute einen erhöhten Arbeitsaufwand, sagte Thiel. Er sei aber zuversichtlich, das Urteil umsetzen zu können.

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Montag entschieden, dass bereits zur Europawahl psychisch kranke und behinderte Menschen mit Vollbetreuung ihre Stimme abgeben können.