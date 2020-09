Bildungspolitik soll einheitlicher werden

Berlin Mehr Einheitlichkeit in der Bildungspolitik: Das wünscht sich laut einer Umfrage eine deutliche Mehrheit der Deutschen. So sprachen sich 89 Prozent der Befragten im ifo-Bildungsbarometer dafür aus, ein deutschlandweit einheitliches Abitur einzuführen. Ähnlich groß waren die Mehrheiten für einheitliche Abschlussprüfungen an Real- und Hauptschulen. Der Wunsch nach mehr Zen­tralisierung wurde auch bei der Frage nach Zuständigkeiten deutlich. 60 Prozent befürworteten, dass die Bundesregierung wichtige bildungspolitische Entscheidungen treffen sollte.