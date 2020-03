Coronavirus: Diese Läden bleiben geöffnet

Berlin Im Kampf gegen das Coronavirus ist das Alltagsleben in Deutschland massiv eingeschränkt worden. Viele Läden haben auf Anweisung von Bund und Ländern geschlossen. Aber es gibt auch einige Ausnahmen.

• Geöffnet

Ausdrücklich nicht geschlossen werden: der Lebensmitteleinzelhandel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, der Zeitungsverkauf, Tankstellen, Fahrrad-Werkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel.

Für diese Bereiche werden sogar Sonntags-Verkaufsverbote bis auf Weiteres ausgesetzt. Kommen sollen Auflagen zur Hygiene, zur Zutritts-Steuerung und zum Vermeiden von Warteschlangen.

• Sonderfall

Restaurants

Restaurants und Speisegaststätten dürfen frühestens ab 6 Uhr öffnen und müssen spätestens um 18 Uhr schließen. Mensen, Restaurants, Speisegaststätten und Hotels müssen das Risiko einer Virus-Verbreitung minimieren – etwa durch Abstandsregeln für Tische, Begrenzungen der Besucherzahl oder Hygienemaßnahmen.

• Geschlossen

Seit Dienstag sind hingegen alle Bars, Diskotheken, Theater, Konzerthäuser, Museen, Sportstätten, Spielplätze geschlossen. Schulen und Kitas sind – abgesehen von Notfall-Gruppen – bereits seit Montag geschlossen. Selbst Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und bei anderen Glaubensgemeinschaften sind nicht mehr möglich. Auch viele Geschäfte, etwa Boutiquen und Möbelhäuser, dürfen nicht öffnen.

• Sonderfall

Gesundheitswesen

Alle Einrichtungen bleiben unter Beachtung höherer Hygiene-Anforderungen geöffnet. Besuchsbeschränkungen gibt es für Kliniken, Vorsorge- und Rehaeinrichtungen sowie Pflegeheime – sie können etwa Besuch einmal am Tag für eine Stunde zulassen, aber nicht von Kindern unter 16 und nicht von Besuchern mit Atemwegsinfektionen. Und dort gilt ein generelles „Betretungsverbot“ für Menschen, die in den vergangenen 14 Tagen in Risikogebieten waren.