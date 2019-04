FDP-Prominente gegen Frauenquote

Berlin Die designierte FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg will sich in ihrem künftigen Amt um Frauenförderung kümmern, lehnt eine feste Quote aber ab. „Eine Frauenquote wird es in der FDP nicht geben“, sagte die 37-Jährige der „Welt“. „Aber weil wir das Instrument nicht gut finden, heißt das ja nicht, dass wir das Problem nicht sehen und angehen, und zwar ganz konkret.“ Nur gut ein Fünftel der knapp 64 000 Parteimitglieder ist weiblich.