Jens Spahn positiv auf Corona getestet

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Wie sein Ministerium mitteilte, ist er am frühen Mittwochnachmittag positiv getestet worden. Spahn habe sich umgehend in häusliche Isolierung begeben. „Bislang haben sich bei ihm nur Erkältungssymptome entwickelt. Alle Kontaktpersonen werden aktuell informiert.“

Fotos zeigen, dass Spahn am Vormittag noch an der Kabinettssitzung teilnahm. Das Bundeskabinett muss jedoch nicht gesammelt in Quarantäne, teilte ein Regierungssprecher mit. Es habe unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln getagt.