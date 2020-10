100 Mio. Euro für Anti-Corona-Kampf

Berlin /New York Deutschland will sich weiter mit finanziellen Mitteln am internationalen Kampf gegen die Corona-Pandemie beteiligen. Die Bundesregierung werde zusätzliche 100 Millionen Euro für medizinische Maßnahmen zum Zurückdrängen von Covid-19 bereitstellen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch per Videoübertragung bei einer Corona-Konferenz am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Laut Bundesregierung soll mit dem Geld der spätere Kauf von Impfdosen in Entwicklungsländern sichergestellt werden.