Berlin /Oldenburg Kaufen, austrinken, wegwerfen: Der schnelle Kaffee auf die Hand ist aus dem Stadtleben gar nicht mehr wegzudenken. Er ist aber auch ein Problem, wenn er aus den üblichen Pappbechern mit Plastik-Beschichtung getrunken wird, im schlimmsten Fall auch noch mit Plastikdeckel. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will daher die Hersteller von Einwegbechern zur Kasse bitten und den Handel dazu bringen, Mehrweg-Alternativen zum Standard zu machen. Anlass war eine neue Studie des Umweltbundesamts (UBA), wonach die Deutschen 2,8 Milliarden Einweg-Becher im Jahr verbrauchen.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert ein bundesweites Pfandsystem für Mehrwegbecher. DUH-Abfallexperte Thomas Fischer betont, es gebe zwar schon Pfandsysteme, aber an denen beteiligten sich vor allem kleine Cafés und Bäckereien in Großstädten – wie etwa in Oldenburg. Für ein bundesweites System brauche es aber die großen Ketten.