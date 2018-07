Brake „Sonne ist uns lieber als Regen“, sagt Alexander Geschwentner. Wenn es nämlich einmal richtig anfängt zu regnen, bleibt es im Bauernhaus der Familie nicht mehr trocken. Schuld ist ein Loch im Reetdach. Das Haus im Braker Ortsteil Süderfeld ist nun für unbewohnbar erklärt worden. Denn es droht, wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen: An den Dielen bricht das schief stehende Haus langsam weg. Und die Vorderseite des Gebäudes sackt Stück für Stück ab. In den kaputten Wänden lassen sich einzelne Ziegelsteine mit einem Finger kinderleicht verschieben.

Familie Geschwentner lebt zu dritt im Einfamilienhaus: Neben NWZ-Zusteller Alexander (23) wohnen dort seine Mutter Iris (54) und sein Bruder Thomas (33). Die Angst, in der Nacht von einem Balken erschlagen zu werden, lässt sie nicht mehr ruhig schlafen.

Die Bauaufsicht der Stadt Brake hat nun angeordnet, dass die Braker bis diesen Freitag ihr Haus zu verlassen haben. Nun suchen sie dringend ein neues Zuhause. „Vier Zimmer sollten es schon sein“, sagt Iris Geschwentner. Außerdem würde sie gern weiter ihre Enten, Gänse und Hühner halten. Bis auf Weiteres kommen Alexander Geschwentner, seine Familie und Hund „Jacky“ bei seiner hochschwangeren Schwester in einer Drei-Zimmer-Wohnung in Brake unter. Eine Dauerlösung ist das nicht.