Ukraine-Krise: In Brake entsteht Sammelunterkunft für Flüchtlinge

Brake Flüchtlinge sollen in Brake ab Januar in einer zentralen Sammelunterkunft untergebracht werden, dies bestätigte nun der Landkreis Wesermarsch auf Nachfrage unserer Redaktion. In Brake werden nahe des Berufs-Bildungszentrums bereits seit knapp zwei Wochen Zelte aufgebaut, in denen zukünftig Flüchtlinge untergebracht werden sollen.

Quote erhöht

„Aufgrund der seit Ende September für den Landkreis geltenden erhöhten Aufnahmequote von 1488 plus 832 Personen wird es den Kommunen der Wesermarsch in Anbetracht der bereits heute vorliegenden Engpässe am Wohnungsmarkt nicht mehr möglich sein, die Gesamtzahl von 2320 Personen dezentral unterzubringen. Aus diesem Grunde wurde gemeinsam die Entscheidung getroffen, eine Sammelunterkunft zu errichten“, teilt der Erste Kreisrat Matthias Wenholt mit. Die Sammelunterkunft befinde sich derzeit im Aufbau, heißt es weiter.

Eingerichtet werden ein Wohn- und ein Versorgungszelt, die in den kommenden Wochen ausgestattet werden sollen. Im Wohnzelt werde es 36 einzelne Schlafkammern mit einer Grundfläche von rund 20 Quadratmetern geben, in denen jeweils zwei Doppelstockbetten stehen werden, berichtet Matthias Wenholt weiter auf Nachfrage unserer Redaktion. „Insgesamt können so 100 bis 120 Personen – je nach Familiengröße – untergebracht werden“, sagt Matthias Wenholt. Die einzelnen Wohneinheiten sollen mittels fester Wände und einer festen Tür voneinander abgetrennt sein, heißt es weiter.

Mitte Januar

Derzeit warte der Landkreis noch auf die Anlieferung und den Anschluss der Sanitärcontainer. Die Fertigstellung der Anlage werde voraussichtlich bis Mitte Januar dauern. Dann könnten dort die ersten geflüchteten Menschen aufgenommen werden. Es sei vorgesehen, dort zunächst nur kriegsvertriebene Personen aus der Ukraine unterzubringen, sagt Matthias Wenholt.

Für die Sammelunterkunft sollen eine Betriebsführung mit einer Objektleitung beauftragt werden. Außerdem werde eine Security eingesetzt, die in den Abend- und Nachtstunden vor Ort sein soll, teilt der Erste Kreisrat mit. „Die Unterkunft ist somit nicht abgeriegelt und durchaus betretbar; es finden sich aber immer Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen vor Ort“, sagt Matthias Wenholt.