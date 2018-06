Bremer Lehrer später in Ruhestand

Bremen Lehrer in Bremen können künftig ihren Ruhestand freiwillig um bis zu fünf Jahre hinausschieben. Die Bürgerschaft passte am Mittwoch das Landesbeamtengesetz entsprechend an, um den Lehrermangel kurzfristig zu überbrücken. Denn derzeit könnten nicht alle offenen Stellen an Schulen besetzt werden, hieß es zur Begründung der Gesetzesänderung. In der Stadt Bremen seien Anfang des Monats 22 Stellen unbesetzt gewesen, in Bremerhaven 16. Eine Sprecherin der Schulbehörde sagte, etwa 80 Pensionäre seien in Bremen bereits verlängert im Schuldienst tätig.