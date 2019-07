CDU nennt Sielings Rückzug „peinlich“

Bremen Die CDU in Bremen hat den Rückzug von Regierungschef Carsten Sieling (SPD) als peinlich bezeichnet. „Carsten Sieling hat die Chance auf einen verantwortungsvollen Abgang verpasst“, teilte der CDU-Landesvorsitzende Carsten Meyer-Heder am Montag mit. Der Bremer Regierungschef hatte zuvor mitgeteilt, er wolle nicht an der Spitze der nächsten Landesregierung stehen.