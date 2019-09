Bremerhaven/Berlin

Auszeichnung Für Bremerhavenerin Klimaforscherin Antje Boetius bekommt Bundesverdienstkreuz

Bundespräsident Steinmeier wird die Meeresbiologin Antje Boetius am 2. Oktober auszeichnen. Antje Boetius ist Professorin an der Universität Bremen und leitet seit November 2017 das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.