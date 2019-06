Gorch Fock soll am Freitag ausdocken

Bremerhaven /Elsfleth Mehr als drei Jahre nach Beginn der Instandsetzung soll der stählerne Rumpf der „Gorch Fock“ am kommenden Freitag in Bremerhaven ausdocken. In der Bredo-Werft wurde jetzt damit begonnen, das mit Planen verkleidete Gerüst um das Segelschulschiff abzubauen. Allerdings steht nach wie vor die Drohung der Werft im Raum, das Ausdocken verhindern zu wollen, wenn nicht zuvor zumindest ein Teil der offenstehenden Rechnungen beglichen wird.

Wie es mit der insolventen Elsflether Werft weitergeht, darüber wird bereits am Montag in Nordenham entschieden. Auf einer Versammlung werden die fast 200 Gläubiger der Werft unter anderem darüber abstimmen, ob der erarbeitete Insolvenzplan umgesetzt werden kann.