Backtag in Rethorn: Großer Hunger auf Stuten, Brot und Butterkuchen

Nach zweieinhalb Jahren konnte der Ortsverein Rethorn (Gemeinde Ganderkesee) am Sonntag endlich wieder den Steinofen in seinem historischen Backhaus anheizen: Ein Team um Ortsvereinschef Jörg Thielhelm (von links) sowie seine Vorstandskollegen Klaus Schütte und Udo Bernhard unterstützte Bäckermeister Manfred Schäfer, der nach und nach 90 Bergsteigerbrote, rund 25 Bleche Butterkuchen und schließlich noch 60 Stuten der Bäckerei Meyer Mönchhof in den Ofen schob. Die Resonanz war groß: Zeitweilig bildeten sich lange Warteschlangen.

