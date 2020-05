Busbetriebe protestieren in Berlin

Hunderte Reisebusunternehmen haben am Mittwoch in mehreren deutschen Städten mit Protestfahrten erneut auf die Not ihrer Branche in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. Allein in Berlin waren 300 Busse ins Regierungsviertel gefahren – auch das Unternehmen „Emil Hilgen“ aus Friedrichsfehn (Ammerland) war dabei. Die Branche leidet massiv unter dem ausbleibenden Reiseverkehr in der Corona-Krise und fordert vom Staat finanzielle Soforthilfen. BILD:

