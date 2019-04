Der letzte Feinschliff für den Riesenkreuzer

Hochbetrieb auf der „Spectrum of the Seas“ an der Bremerhavener Columbuskaje: Kurz vor der Übergabe des von der Meyer Werft gebauten Kreuzfahrtschiffes an die Reederei RCL sind überall an Deck Handwerker, die noch Restarbeiten erledigen. In diesen Tagen werden die Ausrüstungsgegenstände – von Handtüchern bis Sonnenliegen – auf dem Schiff verteilt. Noch bis zum 12. April bleibt das Schiff in Bremerhaven. Die kostenlose Zuschauergalerie auf dem alten Columbusbahnhof ist geöffnet.

