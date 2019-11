Ehemaliges Finanzamt abgerissen

Das frühere Finanzamt an der 91er-Straße in Oldenburg ist so gut wie verschwunden. Ein riesiger Teppich, gehalten von einem 70-Meter-Kran, hat Nachbargebäude am Donnerstag vor möglichen Schäden durch herabfallende Mauerteile geschützt. In den nächsten Tagen folgt als letzter Baukörper, der abgerissen wird, das Gebäude an der Seite zur Heiligengeiststraße. Bis Weihnachten sollen die letzten oberirdischen Bauwerke abgetragen sein. Dann beginnt der Rückbau der Keller. Die künftige Nutzung des Areals ist unklar. BILD: