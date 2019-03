Varel

Bäckerei Jeddeloh In Varel Gegen Brot für 99 Cent kommt er nicht an – Backstube schließt

Täglich zwölf Stunden hat Ingo Jeddeloh in seiner Backstube in Langendamm gestanden – und das sieben Tage in der Woche und 362 Tage im Jahr. Nach 22 Jahren gibt der 50-Jährige auf.