Emden erhält Startup-Zentrum

Emden /Oldenburg Niedersachsen baut die Förderung von Startups aus. Gründer, die sich mit ihrer Geschäftsidee selbstständig machen wollen, können sich ab 2020 an zehn statt bisher acht Startup-Zentren im Land wenden. Neu ist neben einem zweiten Zentrum in Braunschweig ein Standort in Emden. Zudem werde das für die Förderung geplante Budget von 2,1 Millionen auf über 2,3 Millionen Euro angehoben. Die Standorte verteilen sich auf Hannover (2), Braunschweig (2), Emden, Oldenburg, Lüneburg, Osnabrück, Hildesheim und Göttingen.