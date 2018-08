Ryanair: Zahlreiche Ausfälle in Bremen

Frankfurt /Bremen Wegen des Pilotenstreiks bei Ryan­air fällt an diesem Freitag auch am Flughafen Bremen ein Großteil der Verbindungen des Billigfliegers aus. Betroffen seien an diesem Tag sechs Hin- und sechs Rückflüge, sagte eine Flughafensprecherin am Mittwoch. Nicht gestrichen würden die Flugverbindungen nach London am Nachmittag und die nach Bergamo. Auch in Hamburg fallen je sechs Hin- und Rückflüge der irischen Fluggesellschaft aus.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat für diesen Freitag alle angestellten Piloten an den deutschen Ryan­air-Basen zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Damit schließt sie sich Streiks ihrer Kollegen in Irland, Schweden und Belgien an. Ryan­air hat deshalb am Freitag 250 Flüge in Deutschland gestrichen.