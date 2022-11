Brandschutz in Friesoythe: Nach Feuerwehr-Einsatz kann eine Rechnung folgen

Friesoythe Wenn die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe zu Bränden gerufen wird, nach Stürmen umgestürzte Bäume von der Straße räumt oder Menschen bei Verkehrsunfällen aus Autos befreit, dann sind diese Einsätze grundsätzlich unentgeltlich. Nun ist es aber so, dass es durchaus Einsätze gibt, die den Verursachern der Alarmierung durchaus in Rechnung gestellt werden könnten. Etwa bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen oder bei freiwilligen Hilfeleistungen wie Tiere einfangen, Keller auspumpen oder in Gebäuden eingeschlossene Personen befreien. Bislang wurden nach solchen Aktionen aber nie Rechnungen durch die Stadt Friesoythe gestellt. Der Grund: Es gibt bislang keine Gebührensatzung, nach der Einsätze durch die Feuerwehr abzurechnen wären. Das soll sich nun ändern.

Die Stadt Friesoythe hat auf der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Feuerwehr eine Übersicht vorgestellt, wie die Leistungen der vier Ortsfeuerwehren Altenoythe, Friesoythe, Gehlenberg und Markhausen künftig abgerechnet werden sollen. So wird zum Beispiel für den Personaleinsatz je Person und angefangener halben Stunde 13,67 Euro berechnet. Kommt ein Tanklöschfahrzeug zum Einsatz, werden 125 Euro fällig, wird mit der Drehleiter ausgerückt, macht das 375,39 Euro, und wird der Gerätewagen Logistik gebraucht, stehen 434,22 Euro zu Buche – je halbe Stunde, ohne Personal. Wird ein Einsatz durch die Fehlalarmierung einer Brandmeldeanlage ausgelöst, wird eine Pauschale von 520,81 Euro pro 30 Minuten in Rechnung gestellt. Auch Material wie Schaum und Ölbindemittel, die Entsorgung von Stoffen, Verpflegung der Einsatzkräfte und Verdienstausfall können dem Kostenverursacher aufgelegt werden.

Hin und wieder kommt es vor, dass bei vermeintlich kleinen Einsätzen ein Großaufgebot der Feuerwehr ausrückt. Solch ein Fall ist in der Satzung berücksichtigt, in dem es heißt: Die Gebühr wird bei offensichtlich unnötig hohem Einsatz an Personal, Fahrzeugen und Geräten auf der Grundlage der für die Leistungserbringung erforderlichen Einsatzkosten berechnet. Faktisch werde laut Stadtverwaltung ohnehin nicht der Kostenschuldner, sondern eine Versicherung für die Gebühren aufkommen. Nicht auszuschließen seien zudem Härtefallregelungen, bei denen durch ein Unglück in Not geratene Personen die Gebühren erlassen werden könnten.