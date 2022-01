Bahnunfall in Rethorn: Züge zermalmen Auto am Bahnübergang Hohenkamp

Ganderkesee-Rethorn Von zwei Zügen förmlich zermalmt worden ist in der Nacht zu Donnerstag ein Auto am Bahnübergang Hohenkamp in Rethorn (Gemeinde Ganderkesee). Die zweigleisige Strecke zwischen Bremen und Oldenburg war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis in den Vormittag hinein gesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Viele Opfer befürchtet

Angenommen worden war ein „Massenanfall an Verletzten“. Doch obwohl der VW Golf gegen 0.30 Uhr erst mehrere Hundert Meter von einer der beiden sich auf der Bahnstrecke begegnenden Nordwest-Bahnen mitgeschleift wurde und anschließend von der zweiten Bahn erfasst wurde, kam niemand zu Schaden.

Das Auto war nach Polizeiangaben zuvor im Nahbereich der Schienen von einem 56-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee abgestellt worden. Wohl aufgrund nicht ausreichender Sicherung rollte der unbesetzte Pkw unbemerkt auf die Schienen. Aufgrund der Dunkelheit konnte der 27-jährige Triebfahrzeugführer aus Nordenham ihn nicht erkennen. Ungebremst fuhr der Triebwagen mit seinen zwei angehängten Personenwaggons in den Pkw und schleifte ihn Hunderte Meter mit. Eine entgegenkommende Nordwest-Bahn in Richtung Bremen streifte das Wrack. Beide Züge wurden stark beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Alle insgesamt 15 Reisenden sowie die Triebfahrzeugführer blieben unverletzt. „Einige Personen unter Schock mussten vom Rettungsdienst betreut werden“, berichtete Einsatzleiter Norbert Twisterling.

Weil zunächst nicht klar war, ob sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes noch Personen im Auto befunden hatten, suchten die Retter zwei Stunden lang das Einsatzgebiet ab. 60 Kräfte der Ortswehren Bookholzberg und Schierbrok-Schönemoor, die Drohnengruppe des Landkreises, zehn Helfer des THW Hude-Bookholzberg sowie Polizei und Rettungsdienst waren teils bis 4 Uhr im Einsatz.

Einsatz dauert lange

Noch am Vormittag wurden Schäden am Bahnübergang behoben. Die Nordwest-Bahn konnte erst gegen 12 Uhr zum regulären Fahrbetrieb übergehen. Bereits im November 2015 hatte es an dem Bahnübergang einen ähnlichen Unfall gegeben. Ein führerloser Sattelzug hatte sich auf der abschüssigen Straße selbstständig gemacht und war gegen eine Nordwest-Bahn gerollt. Der Schaden: eine Million Euro.

