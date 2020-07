Gedenken an Widerstand gegen Hitler

Zum 76. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 haben Politiker und Militärs in der Gedenkstätte Berlin-Plötzensee Kränze niedergelegt. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, Bild) zog angesichts rechtsextremer Vorfälle in der Bundeswehr eine scharfe Trennlinie zur Wehrmacht. „Vorbild für die Bundeswehr kann aus dieser Zeit nur sein, wer zur Umkehr in der Lage war – wie die Widerstandskämpfer des 20. Juli.“dpa-BILD: