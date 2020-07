Greenpeace steigt CDU aufs Dach

Greenpeace-Aktivisten kletterten am Mittwoch aufs Dach der CDU-Parteizentrale in Berlin. Sie demonstrierten damit gegen den ihrer Meinung nach zu langsamen Kohleausstieg. Vom Dach hängten sie schwarzen Stoff an die Fassade. Bundestag und Bundesrat stimmen Freitag über den Kohleausstieg ab. Was die Vareler SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller zum Kohleausstieg und zu den Perspektiven für Wilhelmshaven sagt, lesen Sie auf...

