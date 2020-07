86 000 Personen bei Schuldnerberatung

Hannover Mehr als 86 000 Menschen in Niedersachsen haben 2019 den Service einer Schuldnerberatungsstelle in Anspruch genommen. Jede beratene Person war mit durchschnittlich 26 000 Euro bei ihren Gläubigern verschuldet, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Bei fast einem Viertel der beratenen Bürger war Arbeitslosigkeit Hauptauslöser der Überschuldung. 15 Prozent gaben Erkrankung, Sucht oder Unfall als Ursache an, bei fast ebenso vielen lösten Trennung, Scheidung oder Tod des Partners die Verschuldung aus.