Land nimmt weitere Flüchtlinge auf

Hannover /Athen Niedersachsen nimmt erneut geflüchtete Kinder aus Lagern auf den griechischen Inseln auf. Ein Flug aus Athen mit Flüchtlingen brachte am Freitag nach Regierungsangaben auch acht Kinder und Erwachsene einer palästinensischen Familie nach Deutschland, die nach Niedersachsen kommen sollen. Deutschland will 243 behandlungsbedürftige Kinder und deren Familien aufnehmen, insgesamt 930 Personen. Von ihnen sollen 64 Menschen für ihr Asylverfahren nach Niedersachsen kommen, die ersten 16 waren im April in Hannover gelandet.