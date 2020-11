Impfzentren ab 15. Dezember einsatzbereit

Hannover /Im Nordwesten /Brüssel In Niedersachsen sollen die Impfzentren bis zum 15. Dezember einsatzbereit sein. Er gehe davon aus, dass Landkreise und kreisfreie Städte den Termin einhalten, sagte Heiger Scholz, der Leiter des Krisenstabs der Landesregierung. Allerdings sollen zuerst mobile Teams in Kliniken sowie in Pflegeheimen impfen. Noch in dieser Woche will das Land Niedersachsen den Vertrag mit einem Logistik-Dienstleister unterschreiben.

Unterdessen hat die EU-Kommission einen Rahmenvertrag über bis zu 160 Millionen Dosen des als sehr aussichtsreich erachteten Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Moderna ausgehandelt. Neben Moderna bekommen die Europäer bereits Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Astrazeneca.