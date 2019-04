NordLB weiter in Oldenburg

Hannover /Oldenburg Der Umbauplan für die angeschlagene Norddeutsche Landesbank nimmt konkrete Formen an: Die NordLB will weitere 1250 Stellen – somit insgesamt 2250 Arbeitsplätze – streichen. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) stellte am Mittwoch die Grundzüge vor. Demnach soll der Standort Oldenburg bis auf Weiteres erhalten bleiben. Ob der Standort Bremen – vormals Bremer Landesbank – bestehen bleibt, sei hingegen noch offen. Wenn ja, dürfte er aber deutlich schrumpfen.