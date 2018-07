Hannover /Oldenburger Land Von 5323 Straßenbrücken in Niedersachsen weisen laut einer Untersuchung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) 156 deutliche Mängel auf. Das berichtet der NDR. Nur jede fünfte Brücke (1094) befindet sich demnach in einem sehr guten oder guten Zustand.

13 Brücken befinden sich demnach in einem „ungenügenden Bauwerkszustand“. Zwei der so bewerteten Brücken stehen im Oldenburger Land: Durchgefallen sind die Brücke A 29 Überführung der B 437 in Varel (Kreis Friesland, Zustandsnote 3,5) und die Brücke A1 Überführung der B 72 in Emstek (Kreis Cloppenburg, Zustandsnote 3,5). Sechs weitere Brücken im Oldenburger Land wurden außerdem mit Zustandsnoten zwischen 3,0 – 3,3 bewertet (nicht ausreichend).

Eine Zustandsnote von 3,5 und schlechter beschreibt nach Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen einen „ungenügenden Bauwerkszustand“ mit der Definition: „die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit sind erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben“. Dies könne jedoch bereits durch fehlende Gitterstäbe im Geländer wegen mangelnder Verkehrssicherheit ausgelöst werden.

Joachim Delfs, Leiter der Straßenbaubehörde in Oldenburg, beruhigt: Keine der Brücken sei einsturzgefährdet. „Dann würden wir ganz andere Maßnahmen einleiten“, versichert er. Viele der Brücken seien aus den 1970er Jahren und somit für die Aufnahme geringerer Lasten geplant worden. So sei allein in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Schwertransporte um 150 Prozent gestiegen, sagt Delfs.