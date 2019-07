Meldeportal der AfD kaum genutzt

Hannover /Rastede /Wildeshausen Das vor sieben Monaten gestartete Lehrer-Meldeportal der niedersächsischen AfD-Landtagsfraktion hat bisher wenig Resonanz hervorgerufen. Bei der Landesschulbehörde seien bis Mitte Juni drei Beschwerden gegen Lehrer eingegangen, die angeblich gegen das Neutralitätsgebot an Schulen verstoßen haben, sagte ein Behördensprecher in Hannover. Bisher wurde keinem Lehrer ein Fehlverhalten attestiert.

Kurz nach dem Start des AfD-Portals hatte sich der Kreistag des Landkreises Oldenburg in einer gemeinsamen Erklärung hinter die Lehrer gestellt und darin jeden Versuch verurteilt, der die Lehrenden in ihrer Lehrfreiheit einschränke, „insbesondere der Versuch, mit einer Internet-Plattform vermeintliche Verstöße in der Lehre melden zu lassen“. Die Internet-Plattform säe Misstrauen, hieß es weiter. Und auch Lehrer in Rastede im Ammerland hatten sich in einem offenen Brief gegen die AfD gewehrt.