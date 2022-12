Bundesweiter Warntag: Neues Warnsystem wird am 8. Dezember getestet

Im Nordwesten Übung ist das halbe Leben, heißt es immer wieder, wenn es darum geht, sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Aus diesem Grund gibt es auch den bundesweiten Warntag, an dem in jedem Jahr getestet wird, ob und wie gut Warnsysteme für die Bevölkerung funktionieren. Außerdem soll laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen erhöht werden, um Selbstschutzfertigkeiten zu steigern.

Erstmals im Jahr 2020

Neuer Versuch

Erstmals gab es den Warntag am 10. September 2020, mit dem ernüchternden Ergebnis, dass in vielen Fällen die Warnungen gar nicht oder mit Verspätung bei den Empfängern angekommen sind – so auch vielerorts im Nordwesten. Eine weitere Erkenntnis, die es unter anderem in Oldenburg gab: Das traditionelle Sirenenwarnsystem existiert nicht mehr. Mit diesen Ergebnissen des ersten deutschlandweiten Warntages nach der Wiedervereinigung entschloss sich das Bundesinnenministerium , den Warntag im folgenden Jahr auszusetzen, um die Warninfrastruktur nachzubessern.

Jetzt gibt es einen weiteren Versuch mit einem neuen System, das sich „Cell Broadcast“ nennt. Es soll am nächsten Donnerstag, 8. Dezember, erstmals getestet und im Februar 2023 offiziell in Betrieb genommen werden.

Warntag in Oldenburg Die wichtigsten Antworten zum neuen System „Cell Broadcast“

Das System funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Eine Warnmeldung (nur Text, keine Bilder oder Grafiken) wird in einen oder mehrere bestimmte Abschnitte des Mobilfunknetzes gesendet. Alle Smartphones, die in diesem Bereich mit dem Netz verbunden sind, erhalten die Mitteilung, wenn sie das System unterstützen. „Cell Broadcast“ hat etwa gegenüber Warnapps auf Smartphones eine Reihe von Vorteilen. So erfolgt der SMS-Empfang automatisch, es muss keine Anwendung installiert sein. Außerdem ist die Informationsweiterleitung sehr datensparsam und zuverlässig. Text-SMS werden selbst dann noch an Handys weitergeleitet, wenn das Mobilfunknetz ansonsten überlastet ist.

Schwachstellen

Allerdings hat auch dieses System Schwachstellen. So ist es insbesondere auf älteren Mobiltelefonmodellen nicht immer verfügbar. Empfangsfähig sind nur Geräte mit einer entsprechenden firmenseitigen technischen Konfiguration und einem geeigneten Betriebssystem auf aktuellem Stand. SMS-Nachrichten sind überdies relativ kurz und können nur rudimentäre Informationen vermitteln. Das BBK etwa rät weiterhin auch zu Warnapps.

Wichtig sei im Nachgang dieses Testlaufes laut Mitteilung der Stadt Oldenburg die Rückmeldung aus der Bevölkerung. Hierfür werde zum Warntag eine Online-Umfrage auf der Internetseite des BBK eingerichtet (www.warnung-der-bevoelkerung.de). „Wir möchten auch die Oldenburgerinnen und Oldenburger unbedingt dazu aufrufen, sich an der Umfrage zu beteiligen“, wird Jens Spekker, Leiter der Berufsfeuerwehr Oldenburg, in der Mitteilung der Stadt zitiert. Der Warntag sei ein Testlauf für den Ernstfall – diese Gelegenheit sollte genutzt werden, um das bundesweite Warnsystem zu optimieren.

