Der zweite Start hat geklappt: Tausende Inliner und zahlreiche Radfahrer fuhren am Mittwochabend bei der Mittsommernacht-Spezial-Tour durch Oldenburg. Die Route führte in den Stadtnorden. Nächster Start ist am 6. Juli um 20 Uhr auf dem Julius-Mosen-Platz – dann geht es in den Stadtwesten Richtung Wildenloh.

