Hotels helfen Marinesoldaten

Kiel /Wilhelmshaven Mit der Aktion „Tapetenwechsel“ will der Deutsche Marinebund (DMB) durch Auslandseinsätze stark belasteten oder post-traumatisierten Marinesoldaten helfen. 40 Hotels in Niedersachsen Schleswig-Holstein und Hamburg böten diesen kostenlose Aufenthalte an, sagte DMB-Präsident Heinz Maurus am Mittwoch in Kiel. Die mit den Hotel- und Gaststättenverbänden gestartete Initiative solle „einen kleinen Beitrag zur Unterstützung“ leisten. Die Aktion soll belasteten Soldaten nach der Rückkehr aus Auslandseinsätzen eine kleine Auszeit in Norddeutschland ermöglichen.