Finanzskandal: Greensill-Affäre: Disziplinarverfahren gegen Nordenhamer Stadtbedienstete eingestellt

Nordenham Haben Beamte der Stadt Nordenham bei den Finanzgeschäften mit der inzwischen insolventen Greensill-Bank gegen das Dienstrecht verstoßen? Um diese Frage klären zu können, hat die Stadt eine auf Verwaltungsrecht spezialisierte Anwaltskanzlei aus Hannover mit einer Überprüfung der Vorgänge beauftragt. Aus dem jetzt vorliegenden Ermittlungsbericht geht hervor, dass bei den Geldanlagen keine Pflichtverletzungen zu erkennen gewesen seien.

13,5 Millionen Euro

Laut Anwältin Anja Möhring ist den drei Verwaltungsmitarbeitern, gegen die der damalige Nordenhamer Bürgermeister Carsten Seyfarth im September vergangenen Jahres ein Disziplinarverfahren eingeleitet hatte, kein schuldhaftes Verhalten vorzuwerfen. Für die Stadt Nordenham stehen bei dem Finanzdebakel rund 13,5 Millionen Euro an Geldanlagen auf dem Spiel.

Aufgrund eines „hinreichenden Anfangsverdachts“, den die Kommunalaufsicht erkannt hatte, war es zu den Disziplinarverfahren gekommen. Doch für den im Raum stehenden Vorwurf, die Stadtbediensteten hätten sich zumindest fahrlässig verhalten, ergaben die weiteren Ermittlungen nach Angaben der Anwältin keine Belege. Vielmehr konnte laut Anja Möhring nachgewiesen werden, dass die drei Beamten die Geldanlagen unter Beachtung der zu der Zeit geltenden Richtlinien getätigt hätten. Alle fünf Punkte dieser Vorgaben hätten die Stadtbediensteten eingehalten.

Einigkeit im Rat

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Wirtschafts-Newsletter der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Der NWZ-Wirtschafts-Newsletter - jeden Donnerstag neu Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Für den jetzigen Bürgermeister Nils Siemen sind die Ergebnisse des Untersuchungsberichts „fundiert und klar nachvollziehbar“. Eine weitere Überprüfung durch die Stadtjuristin Inga Kolwitz habe dies bestätigt. Daher will der Bürgermeister die Disziplinarverfahren einstellen. Für diese Vorgehensweise haben alle Fraktionen des Nordenhamer Stadtrates ihre Unterstützung signalisiert.

Politik und Verwaltung sind sich einig, dass der Fehler nicht in einer persönlichen Schuld gelegen habe, sondern in der damaligen Struktur und Organisation. Um zu vermeiden, dass sich ein solcher Vorgang wiederholt, hat die Stadt Nordenham mittlerweile neue Richtlinien für Geldanlagen beschlossen. Wichtigster Grundsatz ist dabei, die Sicherheit vor den Ertrag zu stellen. Zudem will der Bürgermeister den organisatorischen Aufbau der Verwaltung verändern und im Zuge dieser Maßnahme die Kommunikationsabläufe verbessern.