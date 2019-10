„Norwegian Encore“ auf Stippvisite in Bremerhaven

Ein bunter Tagesgast machte am Dienstagmorgen bei strömendem Regen am Bremerhavener Columbus Cruise Center fest: Der jüngste Neubau der Papenburger Meyer Werft, die „Norwegian Encore“, wird Ende des Monats an die amerikanische Kreuzfahrtreederei Norwegian Cruise Line (NCL) übergeben. An diesem Mittwoch läuft der 333 Meter lange Luxusliner für 4004 Passagiere zu einer mehrtägigen Probefahrt aus, kehrt aber am 15. Oktober in die Seestadt zurück.BILD: