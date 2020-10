NWZ sagt „Moin“ zum Neubau in Etzhorn

Der größte Umzug in der fast 75 Jahre alten NWZ-Geschichte ist bewältigt: Mit Bravour, was angesichts der Herausforderung, 250 Arbeitsplätze binnen 24 Stunden an neuem Standort funktionsfähig zu machen, beileibe keine Selbstverständlichkeit ist. Die Zeitung, die Sie heute in Händen halten, ist die erste, die nicht mehr aus dem NWZ-Turm an der Peterstraße kommt, sondern aus Oldenburg-Etzhorn, wo die NWZ an der Wilhelmshavener Heerstraße am 2. Oktober ein neues, topmodernes Domizil gefunden hat. Wie Dr. Melina Lohmann, Thorge Schramm, Ralf Holzenkamp, Andrea Remmers und Alexandra Görke (von links) mit je einem Umzugskarton bepackt, haben alle NWZ-Mitarbeiter ihren neuen Arbeitsplatz am vergangenen Freitag freudig bezogen. Die ganze Geschichte des Neubaus in Rekordzeit zusammengefasst im Video: