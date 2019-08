Agrarpolitiker sehen sich Schlachthof an

Oldenburg Der Ende 2018 zeitweise geschlossene Schlachthof in Oldenburg hat unter neuer Führung am Mittwoch Landtagsabgeordnete empfangen. Die Mitglieder des Agrarausschusses prüften kritisch die Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften sowie die Arbeitsbedingungen der rund 150 Mitarbeiter. Die Goldschmaus-Gruppe mit Hauptsitz in Garrel (Kreis Cloppenburg) hatte den heftig in die Kritik geratenen Rinderschlachthof übernommen und modernisiert.