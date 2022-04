Neue Regelung ab Sonntag: Wo in Oldenburg die Maskenpflicht wegfällt – und wo sie bleibt

Oldenburg Streng sind die Regelungen der Oldenburger Stadtverwaltung, locker sind sie im Einzelhandel. Wenn an diesem Sonntag in Niedersachsen die allgemeine Maskenpflicht entfällt, können Kundinnen und Kunden in Oldenburg sofort das Shoppen ohne Mund-Nasen-Schutz ausprobieren. Denn in der Innenstadt wird ein verkaufsoffener Sonntag veranstaltet. Die Geschäfte in der Fußgängerzone innerhalb des Wallrings sowie im Heiligengeistviertel bis zur Bahnüberführung am Pferdemarkt öffnen von 13 bis 18 Uhr.

Die Geschäfte haben durchaus das Recht, an der Maskenpflicht festzuhalten. Eine kleine Umfrage dieser Zeitung in einigen Oldenburger Unternehmen hat ergeben, dass man auf die Eigenverantwortung der Kunden setzt und es ihnen überlässt, Maske zu tragen oder nicht. Das gilt zum Beispiel auf den Allgemeinflächen der Schlosshöfe, wie der neue Center-Manager Frank Trompeter berichtet. Er gehe davon aus, dass die einzelnen Geschäfte im Center genauso verfahren würden.

Im Modehaus Leffers müssen Kunden keine Maske tragen, die Angestellten aber wohl. „Grund dafür ist der Selbstschutz. Es geht darum, den Betrieb aufrechtzuerhalten“, erklärt Geschäftsführer Sebo Kramer. Auch in der Buchhandlung Isensee behält das Personal sicherheitshalber die Masken auf und man freut sich, wenn es die Kundschaft freiwillig ebenso macht. Im Kaufhaus „Galeria“ und bei Lederwaren Hallerstede können Kunden wie Angestellte selbst entscheiden, ob sie Maske tragen wollen.

Hier gilt Maskenpflicht

Anders sieht es in städtischen Gebäuden aus. Da die Corona-Inzidenzzahlen auf einem hohen Niveau sind und die Stadtverwaltung Oldenburg alle Beteiligten schützen möchte, wird sie im Rahmen des Hausrechts die Maskenpflicht beibehalten. So soll vermieden werden, dass es aufgrund größerer corona­bedingter Personalausfälle bei den städtischen Beschäftigten zu Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger im laufenden Betrieb kommt. Ausnahmen von der Maskenpflicht gibt es für Kinder unter sechs Jahren und bei Vorlage ärztlicher Atteste.