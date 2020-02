Oldenburg /Delmenhorst Delmenhorst hat den größten Bedarf an Hausarztstellen im Land. Rechnerisch 17,5 Hausärzte fehlen dort nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Dabei hat der Gemeinsame Bundesausschuss, das höchste Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, die Niederlassungsmöglichkeiten für Hausärzte (zusätzlich 112,5 in Niedersachsen) und Fachärzte (plus 149) sowie Psychotherapeuten (plus 49) erleichtert.

Eine gravierende Verbesserung bei der ärztlichen Versorgung auf dem Land werde es für die Patienten aber dadurch nicht geben, fürchtet Helmut Scherbeitz, Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN), Bezirksstelle Oldenburg und Wilhelmshaven. „Wir haben ohnehin schon freie Hausarztstellen. Die große Frage ist doch, ob sich auch jemand niederlässt“, sagte Scherbeitz.

Schon jetzt finden viele Mediziner, die aus dem Berufsleben ausscheiden wollen, keine Nachfolger für ihre Praxen. Und zusätzliches Geld ist mit den zusätzlichen Niederlassungsmöglichkeiten nicht verbunden. Eine Aufstockung des Kassen-Budgets, aus dem das Honorar für Ärzte gezahlt wird, ist nicht vorgesehen.

Umso wichtiger sei es, die Ärzteausbildung zu forcieren, sagte Scherbeitz. Zum Beispiel benötige die European Medical School (EMS) an der Universität Oldenburg dringend neue Gebäude, um zusätzliche Medizinstudenten auszubilden. Die Änderung der Bedarfsplanung (wie viele Ärzte in einer Region benötigt werden) allein helfe nicht.