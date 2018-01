Oldenburg /Hannover Als Reaktion auf die sinkenden Asylbewerberzahlen werden in vielen niedersächsischen Städten Aufnahmeeinrichtungen geschlossen. Nach Angaben der Stadt Oldenburg wird der Bestand derzeitig ständig an die sinkenden Belegungszahlen angepasst. Zwei von aktuell noch vier Gemeinschaftsunterkünften würden geschlossen, heißt es. Leerstehende Unterkünfte gebe es derzeit nicht.

In Göttingen stehen nach Angaben eines Stadtsprechers bereits zwei Einrichtungen mit zusammen 220 Plätzen leer. Für den Spätsommer sei die Schließung einer weiteren Unterkunft geplant und, sollte es bei den aktuellen Zuweisung von Flüchtlingen bleiben, folge im Herbst eine weitere Schließung. Auch die Stadt Wolfsburg kündigte an, Flüchtlingsheime zu schließen. In Braunschweig und Salzgitter werden derzeit nicht benötigte Unterkünfte für andere Zwecke genutzt, etwa für die Schulung und Betreuung von Teilnehmern an Integrationskursen oder als Wohnheim für Studenten.