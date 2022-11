Comics und Graphic Novels bilden Schwerpunkt: Jeff Kinney eröffnet Kibum in Oldenburg

Rastede

Drei Monate nach Horror-Unfall Ermittlungen der Polizei nach Tragödie an Bahnübergang in Rastede ausgeweitet

Mit dem tödlichen Unfall am 3. August am Bahnübergang Liethe beschäftigt sich jetzt auch die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung in Bonn. Zudem laufen beim Landeskriminalamt Untersuchungen.