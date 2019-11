Oldenburg /Madrid Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg muss sich für ihre Reise aus Nordamerika zur Weltklimakonferenz nach Madrid eine andere Möglichkeit suchen: Der Oldenburger Segelprofi Boris Herrmann, der die 16-Jährige im August mit seinem Co-Skipper Pierre Casiraghi von England aus nach New York gebracht hat, befindet sich derzeit mit seiner Jacht „Malizia“ in einem Transatlantik-Rennen, das von Frankreich ins brasilianische Salvador führt. Die Zeit reiche nicht aus, damit Thunberg rechtzeitig Salvador beziehungsweise die „Malizia“ Spanien vor dem 2. Dezember erreichen könne, teilte die Managerin des Teams Malizia mit. Das Team biete Thunberg jedoch Ratschläge und Unterstützung für ihre Rückkehr nach Europa an.

Eigentlich sollte die Weltklimakonferenz in Santiago de Chile stattfinden. Die Konferenz war einer der Hauptgründe dafür gewesen, warum Thunberg im August per Hochsee-Segeljacht über den Atlantik gereist war. Chile sagte die Konferenz aber wegen der Proteste im Land ab, Spanien sprang als Gastgeber ein.